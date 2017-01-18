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Россия засекретила архивы революции 1917-1918 годов

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События революции засекречены

В главной информационной базе данных о революции и Гражданской войне, которая хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), остались засекреченными некоторые ленинские бумаги.

Также отмечается, что охраняются ноу-хау борьбы против власти, особенно если рецептура приводила к успешным революциям, а именно к Февральской и Октябрьской. Хотя секретятся даже такие их, казалось бы, далекие прародительницы, как английская XVII века и французская XVIII века. 

Полностью засекречены письма Ленину дипломатического представителя (посла) РСФСР в Эстонии Максима Литвинова. Под тотальной цензурой находятся телеграммы дипломатических представителей РСФСР по Украине с января 1919-го по 7 ноября 1922 года. От историков скрывают период от заключения сепаратного Брестского мира с Германией до ноябрьской революции, которая свергла кайзеровский режим. 

Вновь засекречено дело №2133 «Письма и докладные записки диппредставителя РСФСР в Германии Адольфа Иоффе о советско-германских взаимоотношениях и по другим вопросам внешней политики, направленные В. И. Ленину». Бумаги с 9 мая по 31 октября 1918 года, это 185 страниц. Готовый сборник документов и кандидатская диссертация к нему - 100 лет лежат под грифом секретно. 

В ленинском фонде полностью засекречены сводные ведомости и справки Наркомата финансов и Комиссии Совета труда и обороны по золотому фонду в РСФСР за 1920–1922 годы. А в Архиве политбюро до сих пор закрыты документы о Гохране (Государственное хранилище ценностей), куда складировались конфискованные сокровища Российской империи, в том числе из разграбленных монастырей и церквей. 

Финансовые секреты революции и советской власти - одни из самых охраняемых, неразгаданных и загадочных. До сих пор мы так и не знаем, сколько российского и царского золота на момент революции хранилось в западных банках и какова его судьба. То, что более или менее известно, – крохи. 

Также сих пор скрываются реальные биографии коммунистических вождей. Строго засекречены их личные дела. В частности, в соответствии с федеральным законом об ограничении доступа к «сведениям о личной и семейной тайне граждан, их частной жизни, а также сведениям, создающим угрозу для их безопасности», в архиве не выдают личное дело Надежды Крупской, которая умерла 78 лет назад. 

Засекречено и дело основателя ВЧУ-ОГПУ Феликса Дзержинского, умершего 91 год назад, а также наркомвоенмора Михаила Фрунзе и наркома финансов и одновременно посла и торгпреда Советской России в Великобритании Леонида Красина.

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Источник: «КоммерсантЪ»,

Теги: революция, Россия, секрет, секретные документы

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