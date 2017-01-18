В России хотят приравнять венчание к регистрации брака

В Госдуме предложили юридически уравнять две поцедуры.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин предложил юридически уравнять венчание и регистрацию брака.

«До революции это таинство, о чем я уже сказал, называлось венчанием. И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака (...) были по статусу юридически приравнены», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2015 году российский адвокат Александр Добровинский предложил приравнять к союзу, зарегистрированному в ЗАГСе, церковный брак, а также сожительство.

Он считает, что сожительство должно приравниваться к браку после двух лет отношений. В случае если партнеры разойдутся, их имущество должно делиться в пропорции 50 на 50.