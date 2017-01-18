Мультик Pixar о «вселенной» стал хитом интернета (ВИДЕО)

Американская киностудия, которая работает в сфере компьютерной анимации Pixar сняла мультфильм в котором показана скрытая связь всех анимационных фильмов студии.

Всего за три дня видео собрало 2,5 миллиона просмотров и стало хитом интернета

В свою очередь издание The Independent отметило, что много лет подряд поклонники мультиков Pixar догадывались о том, что между героями существует тайная связь в рамках одной вселенной и новое видео доказало их подозрения.