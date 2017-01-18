Мультик Pixar о «вселенной» стал хитом интернета (ВИДЕО)

Американская киностудия, которая работает в сфере компьютерной анимации Pixar сняла мультфильм в котором показана скрытая связь всех анимационных фильмов студии.
Всего за три дня видео собрало 2,5 миллиона просмотров и стало хитом интернета
В свою очередь издание The Independent отметило, что много лет подряд поклонники мультиков Pixar догадывались о том, что между героями существует тайная связь в рамках одной вселенной и новое видео доказало их подозрения.
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Теги: Pixar, интернет, кино, мультфильм, хит
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