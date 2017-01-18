Стало известно меню обеда Трампа в день инаугурации

Набор блюд торжественного обеда обычно включает блюда родного штата чествуемого президента

По многолетней традиции совместный комитет конгресса США устраивает после инаугурации торжественный обед для президента и вице-президента в здании Капитолия. Первый такой обед прошел в 1953 году для 34-го американского президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Как уточняет CNN, тогда лидера угощали курицей в кремовом соусе, запеченным окороком и котлетами из картофельного пюре.

Обед сопровождают тосты, речи и подарки. Меню обычно включает традиционные блюда родного штата чествуемого президента. Меню для Трампа и Пенса, однако, составлено в основном из классических вариантов для штата Калифорния, хотя будущий американский лидер родился в Нью-Йорке, а вице-президент – в Индиане.

Итак, новому президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу в ходе традиционного обеда после церемонии инаугурации подадут американского лобстера, креветок под шафрановым соусом и мраморную говядину на гриле в темном шоколаде, сообщает телеканал CNN.

Обед Трампа дополнит десерт из шоколадного суфле и вишнево-ванильного мороженого. К обеду подадут Шардоне J. Lohr Arroyo Vista 2013 года, Каберне Совиньон Delicato Black Stallion 2012 года лимитированной партии, произведенное в долине Напы, а к десерту – «специальное инаугурационное» калифорнийское шампанское Korbel Natural.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.

Фото: AFP 2017/ Vasily Maksimov