В Италии мигрантов заставят работать

Предлагаемые меры должны «гарантировать пребывание тем, кто имеет на это право»

Итальянские власти собираются отправлять мигрантов, претендующих на получение статуса беженца, на выполнение общественных работ. Об этом сообщает газета Corriere.

Это одно из самых важных нововведений нового пакета мер по иммиграции, которые представит министр внутренних дел Италии Марко Mиннити в парламенте.

Помимо общественных работ планируется организация новых центров по приему мигрантов, предпочтительно около аэропортов. В центрах будут работать сотрудники полиции для идентификации беженцев и возможной репатриации.

Также предлагается заключать соглашения с компаниями на стажировку. Те мигранты, которые имеют дипломы об образовании или профессию, смогут работать по специальности, показывая таким образом готовность действительно интегрироваться в европейское общество.

По словам Миннити, предлагаемые меры, должны «гарантировать пребывание тем, кто имеет на это право, и проявлять твердость по отношению к тем, кто не имеет необходимых оснований для пребывания в нашей стране».

Проблема мигрантов в Италии стоит крайне остро. За 2016 год властям удалось отправить на родину только 5 тыс. человек, еще более 20 тыс. ожидают депортации. За первые две недели 2017 года на берег страны высадилось уже 729 человека, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. На содержание такого количества мигрантов у страны просто нет средств.