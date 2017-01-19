В Лондоне досрочно показали воскового Трампа

Цельную восковую фигуру избранного президента США планировали презентовать в день инаугурации Трампа, но сделали это на два дня раньше

В лондонском Музее мадам Тюссо на два дня раньше срока торжественно презентовали восковую фигуру избранного президента США Дональда Трампа. Информация об этом появилась на официальной странице музея в Facebook.

Отмечается, что впервые показать цельную восковую фигуру широкой публике планировали в день инаугурации Дональда Трампа 20 января. Но в итоге презентовали ее на два дня раньше.

«Скульптуру Дональда создавала команда из 20 квалифицированных художников на протяжении полугода. Стоимость скульптуры оценивается в £150 тысяч», - говорится в сообщении.

Ранее «Комментарии" писали о том, что ученый назвал в честь Дональда Трампа открытый им вид моли.