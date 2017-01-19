В Мексике подросток открыл стрельбу в колледже и умер от своей же пули

Напавший на своих товарищей подросток проходил психологическое лечение в связи с развившейся у него депрессией

В крупнейшем городе Мексики Монтерее в частном Американском северо-восточном колледже учащийся открыл стрельбу по одноклассникам и учительнице. Юный стрелок ранил пятерых человек (включая себя). Три человека получили ранения в голову , все они в тяжелом состоянии находятся в больнице. На больничную койку сразу попал и сам стрелок, однако вскоре он скончался от полученных ранений.

Как сообщил глава МВД штата Нуэво-Леона, напавший на своих товарищей подросток проходил психологическое лечение в связи с развившейся у него депрессией. По имеющейся у властей информации, подросток принес с собой оружие, достал его в классе и, не говоря ни слова, начал стрелять.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Мексике в автомобиле нашли шесть обезглавленных бензопилой тел.