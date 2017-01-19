В Италии снежная лавина накрыла отель с туристами

На момент ЧП в отеле находилось более 20 человек, спасатели пытаются добраться до отеля всеми возможными способами, телефоны постояльцев не отвечают

В центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо в среду вечером сошла снежная лавина, которая полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola. На момент ЧП в нем могли находиться более 20 человек. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Двоим постояльцам отеля удалось подать сигнал бедствия. Спасатели пытаются добраться до отеля всеми возможными способами. Сообщается, что телефоны постояльцев и сотрудников отеля не отвечат. Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.

По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

«К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено», — написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Не исключено, что причиной схода лавины стало произошедшее в Италии землетрясение. В среду в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1- 5,4 балла.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на дороги Закарпатья сошло шесть лавин.