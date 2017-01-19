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Мир

Новые межконтинентальные ракеты КНДР могут быть компактнее предыдущих

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Предполагают, что новые ракеты размещены на передвижных установках

Мир обсуждает технические данные баллистических ракет Пхеньяна, но эксперты не исключают, что КНДР намерено организовала утечку информации, чтобы направить «стратегическое послание» США

Северная Корея могла создать две межконтинентальные баллистические ракеты и разместить их на передвижных пусковых установках. Такое предположение сделали военные и дипломатические источники Республики Корея и США, которые не исключают, что созданные ракеты имеют наиболее компактный размер по сравнению с уже существующими в КНДР межконтинентальными ракетами. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Длина новых северокорейских  ракет  может не превышать 15 метров в то время, как длина ракеты KN-08 составляет 19-20 метров, а длина KN-14 — около 18 метров.

В то же время некоторые эксперты не исключают, что Пхеньян намеренно организовал утечку информации  о новых ракетах и таким образом направил «стратегическое послание» новой администрации США в главе с Дональдом Трампом, который вступает в должность президента 20 января.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.

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Теги: КНДР, межконтинентальная ракета, США

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