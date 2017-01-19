Президент Гамбии отказался сдавать полномочия

Власти Сенегала заявили, что вооруженные силы страны готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если Яхья Джамме откажется покинуть свой пост в срок

Президент Гамбии Яхья Джамме отказался покидать свой пост в полночь 19 января, когда истек срок его полномочий главы государства. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, в декабре Джамме проиграл президентские выборы своему оппоненту Адаму Бэрроу. Поначалу действующий президент Гамбии признал свое поражение на выборах, но позже оспорил итоги голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях при голосовании, суд рассмотрит весной. Между тем на 19 января запланирована инаугурация Адама Бэрроу.

Накануне истечения срока полномочий Джамме с ним встретился президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз. После встречи с Джамме лидер Мавритании направился на переговоры с президентом Сенегала Маки Саллом.

В заявлении представителя вооруженных сил Сенегала говорилось, что армия приведена в полную готовность и начнет действовать, если власти Гамбии не сумеют найти политическое решение кризисной ситуации.

Нигерия также сообщила, что в случае необходимости поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию.

Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое в декабре поддержало на выборах президента Гамбии Адама Бэрроу. Сообщается, что Адама Бэрроу в настоящее время находится в Сенегале.

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