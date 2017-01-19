Растет число погибших при теракте в военном лагере Мали

За несколько часов от полученых ранений скончались еще 17 пострадавших в теракте

До 77 человек выросло число погибших при взрыве в военном лагере в городе Гао на северо-востоке Мали (ранее сообщалось о 60 погибших и 115 раненых). Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за теракт. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в стране трехдневный траур.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Турции при взрыве погибли полицейские.