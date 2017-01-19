Здание погребенного под снегом отеля сместилось на 10 метров (видео)

Спасатели сообщают, что в результате схода лавины обрушились три этажа четырехэтажного отеля. Расчистка снего вокруг него ведется вручную. так как тяжелая техника не может добраться до места ЧП из-за заваленных снегом дорог
Оказавшееся под снежной лавиной здание отеля Rigopiano под городком Фариндола в центре Италии сместилось на 10 метров. Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил префект Пескары Франческо Проволо.
«Я был бы очень осторожен в оценке ситуации, но первые полученные с места ЧП изображения говорят о том, что лавина протащила здание на несколько метров», - сообщил он и добавил что обвалились три этажа четырехэтажного здания.
По данным местных властей, в момент ЧП в отеле находились 20 постояльцев и восемь сотрудников. Спасатели говорят, что никаких голосов из-под снега не слышно. Расчистка снега пока ведется вручную, так как направленная к отелю тяжелая техника находится в километре от него - дороги полностью завалены снегом. На данный момент извлечено тело одного погибшего.
Напомним, удалось спасти только двоих постояльцев. Которые во время схода лавины были на улице. У одного из этих мужчин в отеле остались жена и дети.
Снежная лавина сошла в среду вечером и, вероятнее всего, была вызвана произошедшим в этот же день землетрясением.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек.
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Теги: жертвы, Италия, отель, снежная лавина
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