Здание погребенного под снегом отеля сместилось на 10 метров (видео)

Спасатели сообщают, что в результате схода лавины обрушились три этажа четырехэтажного отеля. Расчистка снего вокруг него ведется вручную. так как тяжелая техника не может добраться до места ЧП из-за заваленных снегом дорог

Оказавшееся под снежной лавиной здание отеля Rigopiano под городком Фариндола в центре Италии сместилось на 10 метров. Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил префект Пескары Франческо Проволо.

«Я был бы очень осторожен в оценке ситуации, но первые полученные с места ЧП изображения говорят о том, что лавина протащила здание на несколько метров», - сообщил он и добавил что обвалились три этажа четырехэтажного здания.

По данным местных властей, в момент ЧП в отеле находились 20 постояльцев и восемь сотрудников. Спасатели говорят, что никаких голосов из-под снега не слышно. Расчистка снега пока ведется вручную, так как направленная к отелю тяжелая техника находится в километре от него - дороги полностью завалены снегом. На данный момент извлечено тело одного погибшего.

Напомним, удалось спасти только двоих постояльцев. Которые во время схода лавины были на улице. У одного из этих мужчин в отеле остались жена и дети.

Снежная лавина сошла в среду вечером и, вероятнее всего, была вызвана произошедшим в этот же день землетрясением.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек.