Франция запустила стартап-визы для предпринимателей

Франция запускает программу The French Tech Visa по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления
Целью программы является привлечь в страну таланты в технологической отрасли, в том числе основателей и сотрудников стартапов, иностранных инвесторов и бизнес-ангелов, а также сотрудников, которые присоединяться к командам французских стартапов.
Сообщается, что визы будут выдаваться сроком на 4 года с правом продления.
Кроме того,супруги стартаперов, получивших визы, также смогут получать разрешение на проживание и работу во Франции.
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Источник: «TechCrunch»,
Теги: виза, предприиматель, стартап, Франция
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