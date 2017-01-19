Франция запустила стартап-визы для предпринимателей

Франция запускает программу The French Tech Visa по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления

Целью программы является привлечь в страну таланты в технологической отрасли, в том числе основателей и сотрудников стартапов, иностранных инвесторов и бизнес-ангелов, а также сотрудников, которые присоединяться к командам французских стартапов.

Сообщается, что визы будут выдаваться сроком на 4 года с правом продления.

Кроме того,супруги стартаперов, получивших визы, также смогут получать разрешение на проживание и работу во Франции.