В Бразилии нашли обгоревший труп исполнительницы Ламбады (видео)

В Сакуареме (Бразилия) в автомобиле найден обгоревший труп солистки группы Kaoma Лоалвы Браз

На момент смерти артистке было 63 года.

В правоохранительных органах предполагают убийство Браз.

Лалва Браз оказалась на пике популярности в 1989 году, записав хит «Ламбада», который сделал ее знаменитой на весь мир.

За время ее карьеры в группе Kaomа было выпущено три студийных альбома. Позже Браз выпустила еще столько же в качестве сольной исполнительницы.

В целом на счету артистки - более 80 золотых и платиновых дисков.