В Бразилии нашли обгоревший труп исполнительницы Ламбады (видео)

В Сакуареме (Бразилия) в автомобиле найден обгоревший труп солистки группы Kaoma Лоалвы Браз
На момент смерти артистке было 63 года.
В правоохранительных органах предполагают убийство Браз.
Лалва Браз оказалась на пике популярности в 1989 году, записав хит «Ламбада», который сделал ее знаменитой на весь мир.
За время ее карьеры в группе Kaomа было выпущено три студийных альбома. Позже Браз выпустила еще столько же в качестве сольной исполнительницы.
В целом на счету артистки - более 80 золотых и платиновых дисков.
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Источник: , UOL
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