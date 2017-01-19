«Макдоналдс» изменит рецепт бигмака

Аналитики считают, что таким образом сеть приобретет новых клиентов

Сеть ресторанов «Макдоналдс» впервые за 50 лет обновит рецепт своего классического бургера бигмак. Бигмак будет представлен в двух новых версиях. Сначала они выйдут ограниченной серией для тестирования производства и ожидания реакции посетителей фастфуда, сообщает Bloomberg.

Также сообщается, что первый вариант будет меньше классического бургера и лишен средней булочки и будет иметь энергетическую ценность 460 ккал. Второй бургер получится больше стандартного бигмака (860 ккал).

Аналитики считают, что таким образом сеть приобретет новых потребителей.

Фото: liveinternet.ru