«Макдоналдс» изменит рецепт бигмака

Аналитики считают, что таким образом сеть приобретет новых клиентов
Сеть ресторанов «Макдоналдс» впервые за 50 лет обновит рецепт своего классического бургера бигмак. Бигмак будет представлен в двух новых версиях. Сначала они выйдут ограниченной серией для тестирования производства и ожидания реакции посетителей фастфуда, сообщает Bloomberg.
Также сообщается, что первый вариант будет меньше классического бургера и лишен средней булочки и будет иметь энергетическую ценность 460 ккал. Второй бургер получится больше стандартного бигмака (860 ккал).
Аналитики считают, что таким образом сеть приобретет новых потребителей.
Фото: liveinternet.ru
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Теги: бигмак, бургер, Макдоналдс, фастфуд
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