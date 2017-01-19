Трамп размечтался о военных парадах

Военные парады в Вашингтоне должны продемонстрировать военную мощь США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет проводить в Вашингтоне военные парады, которые бы продемонстрировали военную мощь США.

«Мы собираемся показать людям, как мы развиваем наши вооруженные силы, покажем наших военных. Они могли бы пройти маршем по Пенсильвания-авеню. Самолеты ВВС могут пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном», – приводит его слова The Washington Post.

При этом он заявил, что лозунги и зрелища не будут показателем того, является ли страна «снова великой».

Самый крупный парад в современной истории США прошел в 1991 в связи с окончанием войны в Ираке. Ежегодный парад проводится на День независимости в Вашингтоне 4 июля, однако на нем не демонстрируется военная техника, а участие принимают не только военные.