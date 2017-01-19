Британцы потренировались на случай войны с Россией

Великобритания провела учения по переброске военной техники через Ла-Манш
Британская армия в ходе учений перебросила пять бронемашин через туннель под Ла-Маншем, чтобы отработать на практике получение техники странами Восточной Европы в случае войны с Россией, сообщают британские СМИ.
Пять бронемашин провезли через туннель во Францию на железнодорожных вагонах рано утром в среду. Переброшены были в том числе танк «Челленджер» и разведывательная машина. Через несколько часов они вернулись в Великобританию. Обратный путь занял около 40 минут, сообщает The Sun.
Руководство армии Великобритании ищет новые способы для развертывания тяжелой техники Великобритании в Европе в связи с тем, что ее базы в Германии закроются в течение нескольких следующих лет. При этом отмечается, что транспортировку производили представители гражданских фирм, занимающихся логистикой, так как военные железнодорожники были уволены в результате сокращения оборонного бюджета.
В министерстве обороны страны подчеркнули, что армия успешно провела учения, которые показали «жизнеспособность использования Ла-Манша» для переправки транспортных средств и оборудования в континентальную Европу.
В декабре СМИ также сообщали, что в Великобритании на полигоне Солсбери-Плейн военные организовали учения, в которых условного противники заменили «российские войска», по легенде вторгшиеся в Эстонию.
Фото: EPA/UPG
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Теги: Великобритания, война, Ла-Манш, Россия, танки, техника
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