В Черном море нашли американский бомбардировщик

Американский самолет «Бостон» Б-3 времен Второй мировой войны обнаружили в Черном море в ходе поисков обломков потерпевшего крушение Ту-154. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, отметил он, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», - сказал собеседник агентства.

Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) - семейство самолетов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжелые истребители, в годы войны они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи.