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Полиция задержала предполагаемого убийцу Лоалвы Браз (исполнительница хита Lambada )

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Мировую известность Лоалве Браз принес хит «Ламбада»

Он уже дал признательные показания

Полиция Рио-де-Жанейро задержала мужчину по подозрению в организации убийства бразильской певицы Лоалвы Браз, исполнительницы знаменитого хита «Ламбада».

По сообщениям пресс-службы полиции, причиной убийства скорее всего стала личная месть.

Как писали «Комментариии», ранее тело погибшей было обнаружено в сгоревшем автомобиле.

Выяснилось, что задержанный 23-летний Уолас Виейра ранее являлся сотрудником небольшой гостиницы «Азур», принадлежавшей певице и являвшейся одновременно ее домом. Но некоторое время назад он был уволен по подозрению в краже еды и бытовой техники. Камеры наблюдения зафиксировали, как утром группа мужчин ворвалась на территорию гостиницы. После чего ее покинул один автомобиль, а само здание было подожжено.

Как заявил представитель пожарного корпуса города, в момент, когда наряд тушил горевшее здание, на пульт диспетчера поступил новый вызов о возгорании в этом же районе легкового автомобиля. Всего в 800 метрах от гостиницы была обнаружена догоравшая машина, в которой впоследствии и было обнаружено тело 63-летней знаменитости.

В признательных показаниях Уолас Виейра указал, что он и еще двое сообщников намеревались ограбить гостиницу и изначально якобы не планировали убивать певицу. В первые же часы после задержания он указал полиции места, где они спрятали награбленное. В результате оперативники обнаружили керамическую вазу, один внешний жесткий диск и икону. Также преступники украли «золотой диск», врученный группе «Каома» за хит «Ламбада», принесший мировую известность Лоалве Браз. 

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Теги: Бразилия, убийство, Лоалва Браз, Ламбада

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