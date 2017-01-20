Под Рио-де Жанейро упал в океан самолет

На борту воздушного судна находилось четыре человека. По предварительным данным, трое из них погибли, а одному удалось спастись
Под Рио-де-Жанейро упал в океан небольшой пассажирский самолет, который летел из Сан Пауло. Об этом сообщает Reuters.
На борту воздушного судна находились четыре человека. По предварительной информации, трое из них погибли, а одному удалось выжить. Любопытно, что одним из пассажиров самолета был член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски. Известно, что этот судья вовлечен во множества судебных процессов по коррупции.
Ранее «Комментарии" писали о том, что пропавший два года назад Boeing с пассажирами разрешили искать частным компаниям.
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Теги: крушение, океан, Рио-де-Жайнеро, самолет
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