В Лондоне эвакуировали метро из-за бомбы периода Второй мировой

Неразорвавшийся боеприпас нашли в Темзе во время проведения строительных работ

В Лондоне в реке Темза обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Из-за находки пришлось эвакуировать две самые загруженные станции столичного метро пришлось эвакуировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что во время строительных работ на набережной Виктории недалеко от станции метро Вестминстер рабочие нашли взрывное устройство, которое оказалось неразорвавшимся снарядом времен Второй мировой войны.

На место прибыли специалисты лондонской полиции и команда по разминированию. Эксперты подтвердили, что бомба относится к времени войны. Станции Вестминстер и Набережная были эвакуированы из-за работ по обезвреживанию боеприпаса.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в метро Бостона нашли жуткие маски.