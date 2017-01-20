Голливудские актеры протестуют против Трампа

На митинг в Нью-Йорке вышли несколько тысяч человек, среди них - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер
Акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, инаугария которого состоится 20 января, прошла в Нью-Йорке. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де БлазиоВсего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев. Об этом пишут РИА «Новости».
Роберт Де Ниро, выступивший на митинге, отметил, что Трамп – «плохой пример для этой страны».
«Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону все, что мы любим», — говорили с установленной на месте митинга сцены.
Участники протеста критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.
Ранее «Комментарии" писали о том, что на инаугурацию Трампа приедут четыре экс-президента США.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: инаугурация, Нью-Йорк, протест, Трамп
Последние новости
|
09:58
Стало известно, когда суд Лондона вынесет решение о долге Украины в $3 млрд
|
09:55
|
09:55
|
09:53
Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0