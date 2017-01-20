Голливудские актеры протестуют против Трампа

На митинг в Нью-Йорке вышли несколько тысяч человек, среди них - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер

Акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, инаугария которого состоится 20 января, прошла в Нью-Йорке. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де Блазио​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев. Об этом пишут РИА «Новости».

Роберт Де Ниро, выступивший на митинге, отметил, что Трамп – «плохой пример для этой страны».

«Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону все, что мы любим», — говорили с установленной на месте митинга сцены.

Участники протеста критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на инаугурацию Трампа приедут четыре экс-президента США.