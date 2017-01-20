В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие и раненые

Одетого лишь в нижнее белье водителя автомобиля-убийцы задержала полиция

Три человека погибли и более 20 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в австралийском Мельбурне.

Сообщается, что среди пострадавших есть дети. Водителя автомобиля, на котором из одежды было только нижнее белье, задержала полиция, приняв это происшествие за террористическую атаку.

Однако позже и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бейтсон заявил, что Водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов, но с терроризмом это не связано.

Ранее «Комментарии» писали о том, что грузовик давил людей на ярмарке в Берлине под рождественскую музыку.