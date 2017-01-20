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В сторонников Дональда Трампа летели бутылки и яйца

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Среди протестующих появились первые задержанные полицией

Появилась информация о первых задержаниях нарушителей правопорядка и применении полицией слезоточивого газа 

Накануне инаугурации  Дональда Трампа в  центре Вашингтона произошли столкновения противников избранного президента США с полицией. Об этом пишет издание «Страна».

Вечером 19 января возле Национального пресс-клуба, где проходит неофициальная церемония в честь инаугурации, демонстранты забросали бутылками  ее участников. Также протестующие забросали яйцами здание, где собрались поклонники Трампа.

 Для предотвращения провокаций полиция окружила митингующих несколькими рядами. По сообщениям очевидцев, полицейские применили слезоточивый газ после того, как из толпы полетели пустые бутылки.

Появилась информация  о первых задержаниях нарушителей правопорядка.

Ранее «Комментарии» писали о том, что протестовать против избранного президента США Дональда Трампа вышли голливудские звезды.

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Теги: Вашингтон, инаугурация, протест, Трамп

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   © «Комментарии:», 2016

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