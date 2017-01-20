Итальянский певец чудом избежал погребения под лавиной

Спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших, пропавшими без вести числятся 29 человек

На месте трагедии в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо, где 18 января вечером снежная лавина накрыла отель Rigopiano с постояльцами, продолжаются поисковые работы.

Известно, что в четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших. 29 человек в настоящий момент считаются пропавшими без вести.

По уточненным данным, в отеле в момент схода лавины находились 34 человека – 22 постояльца и восемь сотрудников.

Стало известно, что во время схода лавины в отеле должен был находиться певец Джанлука Джинобле из знаменитого итальянского поп-трио Il Volo, которое в 2015 году заняло третье место на Евровидении.

«В тот момент, когда сошла лавина, я должен был находиться в отеле Rigopiano. Просто по счастливой случайности мне удалось избежать этой трагедии. Но я в ужасе от того, что произошло, ведь там погибли люди. А это было замечательное место, и хозяин гостиницы Роберто был моим добрым другом», — рассказал журналистам 21-летний певец.

Ранее «Комментарии" писали о том, что здание погребенного под снегом отеля сместилось на 10 метров.