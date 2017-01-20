Боевики ИГИЛ уничтожают в Пальмире памятники древности

Джихадисты «Исламского государства» сравняли с землей тетрапилон, разрушили часть амфитеатра II века и устроили расправу над местными жителями

Боевики ИГИЛ уничтожили два наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, в декабре 2016 года город был повторно захвачен сторонниками «Исламского государства» и после этого исламисты продолжили уничтожение памятников. Они сравняли с землей тетрапилон, представлявший собой четыре каменных основания с 16 колоннами, а также разрушили часть амфитеатра II века.

Также сообщается, что 19 января джихадисты «Исламского государства» устроили в Пальмире публичную расправу, обезглавив четырех и расстреляв восемь человек.

До того как боевиков ИГИЛ выбили из Пальмиры в марте 2016 года, они удерживали город в течение 10 месяцев и разрушили множество памятников древности: Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи. Также был взорван храм Баал-Шамина, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности.

Любопытно, что сам город Пальмира считается памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии его ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.

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