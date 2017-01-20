УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Боевики ИГИЛ уничтожают в Пальмире памятники древности

0

Тетрапилон считается памятником древности

Джихадисты «Исламского государства» сравняли с землей тетрапилон,  разрушили часть амфитеатра II века и устроили расправу над местными жителями

 Боевики ИГИЛ уничтожили два  наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, в декабре 2016 года город был повторно захвачен сторонниками «Исламского государства» и после этого исламисты продолжили уничтожение памятников. Они сравняли с землей тетрапилон, представлявший собой четыре каменных основания с 16 колоннами, а также разрушили часть амфитеатра II века.

Также сообщается, что 19 января джихадисты «Исламского государства» устроили в Пальмире публичную расправу, обезглавив четырех и расстреляв восемь человек.

До того как боевиков ИГИЛ  выбили из Пальмиры в марте 2016 года, они удерживали город в течение 10 месяцев и разрушили множество памятников древности: Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи. Также был  взорван храм Баал-Шамина, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности.

Любопытно, что сам город Пальмира считается памятником  Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии его ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ИГИЛ, памятники, Сирия, уничтожение

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь

Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь

"> Израиль ударил по Сирии суперсовременным оружием (видео)

Израиль ударил по Сирии суперсовременным оружием (видео)

"> В столице Сирии прогремел мощный взрыв

В столице Сирии прогремел мощный взрыв

"> В Европу просочились 400 игиловцев

В Европу просочились 400 игиловцев

Загрузка...
В Італії під лавиною знайшли людей, які вижили
37193288_401Під час пошуково-рятувальних робіт в італійському готелі Rigopiano, який 18 січня накрила лавина, знайшли шістьох живих людей. Інформації про їхній стан поки
Прем’єр-міністр Молдови відкинув можливість розірвання угоди з ЄС всупереч словам президента
1453355341_0_bffb5_2aeb6549_mПавло Філіп, прем’єр-міністр Молдови, відкинув можливість розриву угоди про асоціацію з ЄС, про яку напередодні говорив новообраний президент Ігор Додон. За його

Последние новости

14:08

Беларусь ищет альтернативу российской нефти

14:06

НБА. «Голден Стэйт» уверенно обыгрывает «Оклахому», «Кливленд» побеждает «Финикс»

14:01

Куратор украинских судей возглавил комитет ФИФА

13:59

Крымские музеи предоставили в суд новые материалы по скифскому золоту

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда

Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда »

Запорожье

Запорожский "Раскольников" зарубил старого товарища (ФОТО)

Запорожский "Раскольников" зарубил старого товарища (ФОТО) »

Донбасс

Ситуация в зоне АТО изменилась (КАРТА)

Ситуация в зоне АТО изменилась (КАРТА) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.