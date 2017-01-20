В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли живых

Для спасения выживших людей к месту поисковых работ вызваны вертолеты

Появилась информация о том, что спасатели при поисковых работах в оказавшемся под снежной лавиной отеле в горном массиве итальянской области Абруццо, нашли живых людей. Об этом сообщает издание Repubblica.

Сообщается о шести выживших, для спасения которых к месту бедствия вызваны спасательные вертолеты.

Напомним, несчастье произошло вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо. Снежная лавина, сход которой спровоцировало землятресение, накрыла отель с людьми. По последним данным в нем находились 34 человека – 22 постояльца и восемь сотрудников.

Ранее «Комментарии" писали о том, что итальянский певец чудом избежал погребения под лавиной.