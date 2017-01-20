В Германии изготовили белье с сигнализацией и кодовым замком

В Германии придумали нижнее белье из плотного материала, которое нельзя порвать и с трудом можно разрезать, оно оснащено сигнализацией и кодовым замком.

Чтобы снять белье, нужно ввести код, а если кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел.

Автором идеи защитного белья является глава фирмы Tecos Сандра Зайц. Поводом для его создания стали многочисленные инциденты изнасилований в немецком Кельне в новогоднюю ночь 2015 года, в которых обвинили североафриканских мигрантов.