В Германии изготовили белье с сигнализацией и кодовым замком

В Германии придумали нижнее белье из плотного материала, которое нельзя порвать и с трудом можно разрезать, оно оснащено сигнализацией и кодовым замком.
Чтобы снять белье, нужно ввести код, а если кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел.
Автором идеи защитного белья является глава фирмы Tecos Сандра Зайц. Поводом для его создания стали многочисленные инциденты изнасилований в немецком Кельне в новогоднюю ночь 2015 года, в которых обвинили североафриканских мигрантов.
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Источник: «Daily Mirror»,
Теги: белье, Германия, разработка
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