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Стамбульский стрелок за теракт получил не только деньги, но и новую жену

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Террорист не раскаивается в содеяном

В ходе следствия выясняются подробности организации расстрела людей в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе

Стамбульский стрелок, расстрелявший 39 человек в новогоднюю ночь в турецком  ночном клубе Reina ничуть не жалеет о содеяном. Об этом сообщает Первый канал Азербайджана.

Напомним, исполнитель кровавого теракта выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в Стамбуле через 17 дней после расстрела. Сейчас он продолжает давать показания следствию.

«Будь моя воля, я сделал бы это снова», - сообщил Машарипов следователям.

В ходе следствия полиция также вычислила ИГИЛовца, забравшего у Машарипова четырехлетнего сына и передавшего ему автомат Калашникова, которым террорист и расстреливал людей в Reina. Машарипов рассказал следователям, что пособник сказал ему в районе Силиври: «Ребенок будет только мешать. Я заберу его и верну, когда будешь уходить из Стамбула».  Теперь, давая показания на допросе, он постоянно спрашивает: «Где мой сын?»

 Также выяснилось, что в качестве вознаграждения за совершение теракта Машарипов получил не только порядка 200 тысяч долларов, но и новую жену – 27-летнюю синегалку Дину.  Оказалось, что это его четвертая жена. 

Напомним, в результате расстела  в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января были убиты 39 человек и 69 людей получили ранения.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что Машарипов должен был совершить теракт на главной площади Стамбула.

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Теги: следствие, Стамбул, стрелок, теракт

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