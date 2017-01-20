Стала известна дата всемирного потопа

Ученые предрекли через несколько столетий катастрофическое повышение уровня Мирового океана
Температуры в мировом океане сегодня сравнялись со значениями, характерными для последнего межледникового периода, самого теплого отрезка за последние 800 тысяч лет. По мнению ученых это указывает на очень серьезный и быстрый характер климатических изменений.
Столь пугающий прогноз специалисты сделали на основании данных о температуре Мирового океана во времена последнего межледникового климатического периода (около 116-130 тысяч лет назад).
В тот период температурные показатели тогда были практически такими же, как сейчас, а уровень воды, соответственно, превышал современный. Причем, на шесть-девять метров.
Всемирный потоп произойдет через несколько столетий. По мнению ученых такое увеличение может спровоцировать экологическую катастрофу и полностью изменить облик земного шара.
Ранее сообщалось, что ученые посчитали, сколько дней займет полный зомби-апокалипсис.
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Источник: «РИА Новости»,
Теги: земля, катастрофа, мир, потоп
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