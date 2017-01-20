Трамп на инаугурации докажет, что не носит парик

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пошутил, что не расстраивается из-за прогнозируемого дождя и докажет всем, что он не носит парик.

«Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно», - сказал Трамп.

Также он выразил мнение, что наоборот хорошо, если будет дождливая погода, потому, что люди смогут воочию увидеть, что это его настоящие волосы, а не какой-нибудь там парик.

Также он отметил, что на голове от плохой погоды конечно же будет беспорядок, но это будет доказательством того, что это его настоящие волосы.

Ранее организаторы инаугурации разрешили проносить на церемонию зонтики из-за ожидающегося дождя.

Как сообщали «Коментарии», новый вид насекомого был назван в честь избранного президента США. Ученый надеется привлечь внимание к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки.

Любопытно, что в честь Барака Обамы названы девять видов различных существ, в том числе рыба, паук и червь-паразит.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп присягнет сразу на двух Библиях.

фото: EAST NEWS