Спецслужбы дали Трампу и его семье секретные позывные

Избранному президенту США Дональду Трампу псевдоним секретные службы присвоили позывной «Магнат»
Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы.
Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп - Muse ("Муза"), а его дочери Иванке - Marvel ("Чудо")».
Как сообщали «Коментарии», новый вид насекомого был назван в честь избранного президента США. Ученый надеется привлечь внимание к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки.
Любопытно, что в честь Барака Обамы названы девять видов различных существ, в том числе рыба, паук и червь-паразит.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп присягнет сразу на двух Библиях.
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Теги: секретные службы, США, Трамп, позывной
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