Спецслужбы дали Трампу и его семье секретные позывные

Избранному президенту США Дональду Трампу псевдоним секретные службы присвоили позывной «Магнат»

Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы.

Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп - Muse ("Муза"), а его дочери Иванке - Marvel ("Чудо")».

Как сообщали «Коментарии», новый вид насекомого был назван в честь избранного президента США. Ученый надеется привлечь внимание к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки.

Любопытно, что в честь Барака Обамы названы девять видов различных существ, в том числе рыба, паук и червь-паразит.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп присягнет сразу на двух Библиях.