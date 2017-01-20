Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента страны Дональда Трампа.

Ключевая часть торжественной церемонии начинается в 19-00 по Киеву.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пошутил, что не расстраивается из-за прогнозируемого дождя и докажет всем, что он не носит парик.

Напомним, секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы. Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп - Muse ("Муза"), а его дочери Иванке - Marvel ("Чудо")».

Инаугурационные мероприятия в США начались 19 января и растянутся на три дня. Сегодня Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.

Известно, что разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп (это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы).

На инаугурацию Трампа ожидается приезд 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.

Отметим, что народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

Как сообщали ранее «Комментарии», сегодня выяснилось, кто из политиков будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США. Позже сообщалось о том, что часть депутатов не смогла получить визы чтобы присутствовать на инаугурации.

Отметим, что 20 января в Нью-Йорке прошла акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де Блазио​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев.