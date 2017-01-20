Трамп написал письмо русскому рэперу (фото)

Sha Man наложил свою песню о Трампе на видеокомикс и выложил в Сеть

Русский рэпер Sha Man в день инаугурации Дональда Трампа решил по-своему поддержать нового президента США. 30-летний хип-хоп-исполнитель посвятил ему песню с одноименным названием «Трамп». Свой речитатив молодой человек наложил на видеокомикс, создав клип на двух языках – английском и русском, и выложил в Сеть, сообщает delfi.ee.

Как рассказал сам рэпер, в период избирательной кампании Дональда Трампа они вместе со своим продюсером направили клип в пресс-офис тогда еще кандидата на пост главы государства. Музыкант был в шоке, когда 13 января им пришел ответ из пресс-офиса Трампа. В присланном письме содержалась благодарность и восхищение идеей клипа-комикса.

«Своим клипом мы хотели просто поддержать президента, а вышло так, что нас заметили и оценили. Я думаю, Дональд Трамп лично видел комикс, потому что у моего продюсера есть связи с его представителями. Очень приятно и неожиданно, что он ответил письмом. Комиксы – это пока еще не избитая тема, проще нарисовать все достоинства человека, чем делать нарезку из публикаций в СМИ», – рассказал рэпер Sha Man.