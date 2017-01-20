Поляки недовольны своим парламентом

Положительно работу депутатов сейма оценили всего 21% граждан Польши

По итогам соцопроса, проведенного в январе 2017 года, 67% поляков негативно оценили работу парламентариев. Таковы данные Центра опроса общественного мнения (CBOS). Это на 9% больше, чем в декабре 2016 года.

Положительно же работу депутатов оценил 21% опрошенных (на 6% меньше, чем в декабре), отмечает Радио Польша. Это худший рейтинг польского сейма VIII созыва.

«Парламентский кризис повлиял на ухудшение и без того негативного мнения поляков о работе депутатов», – отметили в CBOS.

Согласно исследованиям Центра опроса общественного мнения 52% поляков удовлетворены президентством Анджея Дуды, негативно его оценивает 39%. 9% респондентов не определились.

Опрос был проведен с 7 до 15 января методом непосредственных интервью с поддержкой компьютерного анкетирования по выборке в группе из 1045 взрослых поляков.