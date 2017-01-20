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Иран хочет стать туристической Меккой

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При должном стимулировании туризма Ирану вполне по силам принимать к 2025 году 20 млн. иностранных туристов

Страна собирается развивать туристический бизнес на побережье Каспийского моря

Группа компаний Melia планирует открыть отели на побережье Каспийского моря Ирана. Это станет еще одним шагом в иранской программе по стимулированию инвестиций в развитие отельной и транспортной инфраструктуры. Также объявлено о планах обновления авиапарка страны. По мнению наблюдателей, при должном стимулировании туризма Ирану вполне по силам принимать к 2025 году 20 млн. иностранных туристов. Именно такие цели озвучены властями страны. В настоящее время зарубежный турпоток в Иран составляет 4–5 млн. человек в год.

Один из важных шагов к развитию туристических потоков уже сделан: страна закупает новые самолеты. Национальный перевозчик Iran Air получил первый Airbus для модернизации своего флота. По оценкам экспертов, в общей сложности Ирану потребуется до 500 новых самолетов в ближайшие годы, чтобы привести свой флот в соответствие с международными стандартами.

В настоящее время европейские туристы прилетают в Иран транзитом из Турции, поскольку из европейских перевозчиков в Тегеран с весны прошлого года летает только Air France. По оценке европейских туроператоров, Иран интересен, но активного роста туризма на этом направлении нет: в основном туристы едут в составе небольших групп, посещая Тегеран, Шираз и Исфахан, иногда добавляя и Персеполис.

Одной из причин является закрытость страны, и дефицит информации о ее туристическом продукте. Иран все чаще сравнивают с Кубой. Как и Остров Свободы, направление имеет ряд сдерживающих факторов для развития туризма. Одним из них является нехватка качественного отельного фонда и сервиса: строить гостиницы в Иране вновь начали несколько лет назад – после почти десятилетнего перерыва. К настоящему моменту о своих планах по строительству гостиниц в Иране объявили такие ведущие гостиничные бренды, как Accorhotels, Melia, Rotana и Jumeirah. Новые отели появятся в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Исфахане.

Испанская Melia откроет в этом году свой первый иранский отель – гостиница Gran Melia Ghoo будет работать на берегу Каспийского моря на севере страны. Потенциал этого морского региона оценивается в 3 млн. туристов в год.

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Теги: Иран, Каспийское море, курорт, туризм

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