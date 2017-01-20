Иран хочет стать туристической Меккой

Страна собирается развивать туристический бизнес на побережье Каспийского моря

Группа компаний Melia планирует открыть отели на побережье Каспийского моря Ирана. Это станет еще одним шагом в иранской программе по стимулированию инвестиций в развитие отельной и транспортной инфраструктуры. Также объявлено о планах обновления авиапарка страны. По мнению наблюдателей, при должном стимулировании туризма Ирану вполне по силам принимать к 2025 году 20 млн. иностранных туристов. Именно такие цели озвучены властями страны. В настоящее время зарубежный турпоток в Иран составляет 4–5 млн. человек в год.

Один из важных шагов к развитию туристических потоков уже сделан: страна закупает новые самолеты. Национальный перевозчик Iran Air получил первый Airbus для модернизации своего флота. По оценкам экспертов, в общей сложности Ирану потребуется до 500 новых самолетов в ближайшие годы, чтобы привести свой флот в соответствие с международными стандартами.

В настоящее время европейские туристы прилетают в Иран транзитом из Турции, поскольку из европейских перевозчиков в Тегеран с весны прошлого года летает только Air France. По оценке европейских туроператоров, Иран интересен, но активного роста туризма на этом направлении нет: в основном туристы едут в составе небольших групп, посещая Тегеран, Шираз и Исфахан, иногда добавляя и Персеполис.

Одной из причин является закрытость страны, и дефицит информации о ее туристическом продукте. Иран все чаще сравнивают с Кубой. Как и Остров Свободы, направление имеет ряд сдерживающих факторов для развития туризма. Одним из них является нехватка качественного отельного фонда и сервиса: строить гостиницы в Иране вновь начали несколько лет назад – после почти десятилетнего перерыва. К настоящему моменту о своих планах по строительству гостиниц в Иране объявили такие ведущие гостиничные бренды, как Accorhotels, Melia, Rotana и Jumeirah. Новые отели появятся в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Исфахане.

Испанская Melia откроет в этом году свой первый иранский отель – гостиница Gran Melia Ghoo будет работать на берегу Каспийского моря на севере страны. Потенциал этого морского региона оценивается в 3 млн. туристов в год.