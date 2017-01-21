Главой Пентагона назначен «бешеный пес» Маттис

Сенат США утвердил генерала Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона

«Сенат США в пятницу утвердил первое назначение в администрации президента Дональда Трампа, большинством голосов поддержав отставного генерала Джеймса Мэттиса на должности министра обороны», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря 2016 года Трамп пока неофициально озвучил имя будущего шефа Пентагона. Им станет 66-летний отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис. О своем решении Трамп объявил на митинге в Огайо. Трамп отмечал, что кандидатуру главы Пентагона должен утвердить сенат США, по его мнению но с этим проблем не возникнет - там у республиканцев большинство. Трамп заявил, что генерал «блестящий, прекрасный человек».

Известно, что 66-летний Мэттис воевал в Афганистане и Ираке. За характер и отношение к экстримстам его называли Бешеным Псом. Он не расстается с томиком сочинений Марка Аврелия, древнеримского философа и полководца. Он ушел со службы в 2013 году.

Согласно закону, бывшие военные имеют право возглавить Пентагон лишь через семь лет. Однако 13 января Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для Маттиса, а 14 января это решение поддержал Конгресс.