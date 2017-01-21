На овощном рынке в Пакистане прогремел мощный взрыв, 18 погибших, более 50 раненых

Бомба была помещена в овощной ящик

На овощном рынке в северо-западном районе Пакистана в городе Куррам произошел мощный взрыв. В результате которого погибли минимум 18 человек, еще 50 получили ранения.

«Бомба, кажется, была помещена в овощной ящик», - сказал местный чиновник Икрамуллах.

На данный момент силы безопасности оцепили район и проводят операцию по поиску возможных организаторов теракта. Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что в военном лагере Мали произошел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 47 человек, десятки получили ранения.