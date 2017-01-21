В Италии автобус с туристами попал в ДТП, 16 человек погибли (фото)

Пассажиры автобуса возвращались с экскурсии, всего в салоне транспортного средства находилось 55 человек

Вечером 20 января на пересечении восточной Вероны в направлении Венеции автобус предположительно туристами врезался в столб, в результате ДТП погибли 16 человек, еще 39 – получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается, что всего в транспортном средстве находилось, в общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт, вероятно, с экскурсии.

По предварительным данным автобус врезался в столб, после чего начался пожар.

фото:Аnsa