Трамп и Меланья исполнили первый танец на балу (видео)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп исполнили перед публикой первый танец на балу в честь инаугурации.

Поздно вечером 20 января в Вашингтоне начались балы, посвященные инаугурации президента Дональда Трампа.

Мелания Трамп для танца выбрала платье французского дизайнера Эрва Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera.

Это платье молочного цвета с декольте, по диагонали украшенное объемной лентой, с разрезом вдоль левой ноги и тонким красным поясом на тали.

В качестве музыки для танца супруги Трамп выбрали «My Way» Фрэнка Синатры. В сети появилось видео танца «первой пары» США.

фото: CNN