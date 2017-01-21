Трамп и Меланья исполнили первый танец на балу (видео)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп исполнили перед публикой первый танец на балу в честь инаугурации.
Поздно вечером 20 января в Вашингтоне начались балы, посвященные инаугурации президента Дональда Трампа.
Мелания Трамп для танца выбрала платье французского дизайнера Эрва Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera.
Это платье молочного цвета с декольте, по диагонали украшенное объемной лентой, с разрезом вдоль левой ноги и тонким красным поясом на тали.
В качестве музыки для танца супруги Трамп выбрали «My Way» Фрэнка Синатры. В сети появилось видео танца «первой пары» США.
фото: CNN
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Теги: инаугурация, США, танец, Трамп
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