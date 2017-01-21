Турция стала президентской республикой

Турецкий парламент одобрили законопроект о внесении поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента страны.
Парламентарии подавляющим большинством поддержали внесение поправок в основной закон страны. За законопроект высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в голосовании, 142 - против.
Теперь президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.
Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет.
Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После утверждения законопректа президентом, должен состояться референдум. Предположительно, голосование состоится в начале апреля.
Как сообщали «Комментарии», 12 января в парламенте Турции проходило голосование относительно расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана, один из представителей оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировал трибуну, началась потасовка, в ходе которой одному из нардепов сломали нос.
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Источник: «BBC»,
Теги: закон, Турция, форма правления, Эрдоган
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