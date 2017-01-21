В Китае оползень «снес» гостиницу, есть жертвы (ФОТО/ВИДЕО)

Два человека погибли и десять пропали без вести под обломками отеля «Mirage» после схождения оползня в центральном Китае.
«По крайней мере два человека погибли и еще 10 человек пропали без вести после того, как отель в центральной части Китая был погребен под оползнем», - говорится в сообщении.
Проишествие случилось вчера в около 19:30 в центральной китайской провинции Хэнань.
Всего из-под обломков отеля «Mirage» спасатели вытащили пятерых людей, однако двое из них скончались в больнице.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Associated Press»,
Последние новости
|
15:36
|
15:07
|
14:49
|
14:33
НБА. «Голден Стэйт» продолжает побеждать, «Лейкерс» обыграли «Индиану» + ВИДЕО
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0