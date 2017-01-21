Буш-младший «подрался» с дождевиком (ФОТО)

Пользователи интернета высмеяли неуклюжую попытку экс-президента США Джорджа Буша-младшего надеть на себя дождевик во время инаугурации Дональда Трампа.
В Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил укрыться под дождевик, чтобы не промокнуть, однако с первой попытки ему это не удалось сделать.
«Он играл в peek-a-bush», — предположил пользователь mattcubala, обыгравший фамилию политика с детской игрой Peekaboo. В свою очередь пользователь Seniorsatan пошутил, будто бы сидевший сзади Буша бывший министр обороны Дик Чейни сказал следующее: «Этот идиот не изменился». «Вызывает 911», пишет очередной пользователь.
Многие также отметили, что, несмотря на их неприязнь к Бушу за его деятельность на посту президента, он симпатичен им как человек.
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Источник: «Лента.ру»,
Теги: Буш, дождь, инаугурация, Трамп
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