Петербург может снова стать Ленинградом

Коммунисты выступили с инициативой вернуть Санкт-Петербургу героическое имя Ленинград

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность вернуть Санкт-Петербургу имя Ленинград.

Согласно инициативе коммуниста, старое название город будет носить в дни снятия блокады с 19 по 27 января, когда удалось окончательно прорвать блокаду.

Рашкин считает, что ветераны и блокадники очень обрадуются такому изменению. Кроме того он напомнил о том, что в России есть еще один город, у которого два названия. Это Волгоград.

Поддержал инициативу депутата президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург Залдостанов. По его словам, он все время поддерживал возвращение Волгограду имени Сталинград.