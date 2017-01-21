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Петербург может снова стать Ленинградом

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Городу вернут старое название на девять дней

Коммунисты выступили с инициативой вернуть Санкт-Петербургу героическое имя Ленинград

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность вернуть Санкт-Петербургу имя Ленинград.

Согласно инициативе коммуниста, старое название город будет носить в дни снятия блокады с 19 по 27 января, когда удалось окончательно прорвать блокаду.

Рашкин считает, что ветераны и блокадники очень обрадуются такому изменению. Кроме того он напомнил о том, что в России есть еще один город, у которого два названия. Это Волгоград.

Поддержал инициативу депутата президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург Залдостанов. По его словам, он все время поддерживал возвращение Волгограду имени Сталинград.

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Источник: RT

Теги: Ленинград, переименование, Россия, Санкт-Петербург

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