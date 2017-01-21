Петербург может снова стать Ленинградом

Коммунисты выступили с инициативой вернуть Санкт-Петербургу героическое имя Ленинград
Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность вернуть Санкт-Петербургу имя Ленинград.
Согласно инициативе коммуниста, старое название город будет носить в дни снятия блокады с 19 по 27 января, когда удалось окончательно прорвать блокаду.
Рашкин считает, что ветераны и блокадники очень обрадуются такому изменению. Кроме того он напомнил о том, что в России есть еще один город, у которого два названия. Это Волгоград.
Поддержал инициативу депутата президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург Залдостанов. По его словам, он все время поддерживал возвращение Волгограду имени Сталинград.
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Источник: RT
Теги: Ленинград, переименование, Россия, Санкт-Петербург
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