Американцы создали «миниатюрную» атомную электростанцию

Американские ученые создали маленькую атомную электростанцию (АЭС), которую можно перевозить с помощью грузовика.

Об этом сообщается на сайте компании-разработчика NuScale.

Длина станции не превышает 30 м и ее, и теперь она должна пройти испытания. По мнению ученых, через 9 лет ее уже можно будет использовать.

По информации разработчиков, новая АЭС способна вырабатывать 50 МВт и обеспечивать электричеством тысячи домов. Она является аналогом обычных АЭС, но вместо выстраивания отдельного здания модульный реактор будут доставлять к месту назначения и подключать к электросети. Также вместо обычного замкнутого контура охлаждения, который может выйти из строя, в новой АЭС используется естественная конвекция.

«Батареи» из нескольких станций будут использованы для выработки электричества — это поможет избежать серьезных проблем: в случае отказа одной из них остальные возьмут ее функции на себя.