Германия признала, что с приходом Трампа ее ждут тяжелые времена

Германию ждут тяжелые времена, потому, что Трамп будет выполнять обещания.

Германия должна готовиться к тяжелым временам, наступающим для Берлина с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Об этом после инаугурационной речи нового президента США заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль

Он отметил, что в речи Трампа звучали «националистические мотивы», и новый президент на самом деле намеревается выполнить свои предвыборные обещания, особенно в сфере протекционистской экономической политики. В частности, Трамп обещал установить высокую пошлину для автомобилей BMW, которые этот германский автопроизводитель намерен собирать на заводах в Мексике и продавать на американском рынке.

Кроме того, по его словам, победа Дональда Трампа стала результатом «плохой радикализации».

По его словам, на фоне таких перемен Германия и Европейский союз должны объединить усилия и защищать свои интересы с целью предотвращения усиления националистических тенденций в Европе.