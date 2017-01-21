Кремль отказался сокращать ядерный потенциал в обмен на снятие санкций

Сокращение ядерного потенциала России и США недопустимо, это может привести к нарушению ядерного паритета.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Ядерное разоружение - концептуальное понятие, состоит из огромного количества нюансов. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. Какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», - заявил Песков.
По его словам, «они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, - это ядерный паритет, ядерное сдерживание».
Как сообщали ранее «Комментарии», Дональд Трамп готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Отвечая на вопрос о возможной сделке с Россией, Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть «очень значительно сокращены» в обмен на снятие санкций США с РФ.
Напомним, санкции, введенные против России администрацией Барака Обамы, не подействовали так, как было задумано президентом. Россияне готовы есть даже снег, чтобы выжить.
Ранее сообщалось о том, что Евросоюз может объединиться с Россией для противостояния президенту США Дональду Трампу.
Могерини заявляла, что Евросоюз не будет менять свою позицию в отношении России, даже если это сделают другие страны. По ее словам, позиция Евросоюза принципиальная в связи с оккупацией Крыма Россией и ее участием в конфликте на Востоке Украины. При этом Могерини призвала политиков ЕС не рассматривать отношения с Россией в «черно-белых тонах».
Напомним, что санкции предусматривают ограничение доступа к международному финансированию и запрет на военное и энергетическое сотрудничество. Они были введены для России за аннексию Крыма и поддержку боевых действий на Донбассе.
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Источник: «Интерфакс-Россия»,
Теги: Россия, санкции, США, Трамп, ядерное вооружение
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