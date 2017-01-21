Появилась пародия на Обаму, который покидает Овальный кабинет (ВИДЕО)

В интернете появилось шуточное видео, как бывший президент США Барак Обама собирает свои вещи.

На видео Барак Обама складывает в картонный ящик свой мяч, дартс с портретом новоизбранного президента США Дональда Трампа, журнал, портрет президента Украины Петра Порошенко, а также отклеивает от стола пожеваную жевачу.

Напомним, 20 января действующий президент США Барак Обама в последний раз в качестве главы государства покинул Овальный кабинет Белого дома. Позднее в этот же день состоялась инаугурация избранного президента Дональда Трампа.