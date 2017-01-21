После инаугурации Трампа сайт Белого дома «зачистили»

Удаленные темы активно поддерживались во время президентства Обамы

После инаугурации президента Дональда Трампа на сайте Белого дома страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и прав ЛГБТ, были удалены.

Кроме того, на сайте появилась цитата Трампа с его предвыборным призывом «Вернем Америке величие» и новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

В частности, администрация выделила 6 тем и изложила свои предложения в этих областях. Обе эти темы активно поддерживались во время президентства Обамы.

Вместо раздела о борьбе с глобальным потеплением появился план Трампа по улучшению экологии страны.