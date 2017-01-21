В России предложили сделать ночи короче

Длительность суток предлагают сократить за счет освещения.

Специалисты из российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили сконструировать орбитальную систему искусственного освещения земной поверхности, которая бы сократила длительность ночей.

«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», — говорится в докладе.

Сообщается, что в процессе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать «зеркало» космического аппарата.

По мнению сотрудников РКК «Энергия» предусмотрели и то, что искусственное освещение в ночное время суток может нарушать циркадные ритмы (колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) у многих живых организмов, в том числе у людей. Ученые предлагают понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света, которые влияют на выработку связанных с бодрствованием гормонов.