В России предложили сделать ночи короче

Длительность суток предлагают сократить за счет освещения.
Специалисты из российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили сконструировать орбитальную систему искусственного освещения земной поверхности, которая бы сократила длительность ночей.
«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», — говорится в докладе.
Сообщается, что в процессе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать «зеркало» космического аппарата.
По мнению сотрудников РКК «Энергия» предусмотрели и то, что искусственное освещение в ночное время суток может нарушать циркадные ритмы (колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) у многих живых организмов, в том числе у людей. Ученые предлагают понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света, которые влияют на выработку связанных с бодрствованием гормонов.
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Источник: «ТАСС»,
Теги: время дня, ночь, орбитальная обсерватория, Россия
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